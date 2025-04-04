Неисправимый: врач Шуров заявил, что Паша Техник сам довел себя до смерти

Российский рэпер Паша Техник скончался в возрасте 40 лет в больнице в Таиланде. Его смерть подтвердили близкие и бывшая супруга Ева Карицкая, которая до этого сообщала об ухудшении состояния экс-мужа. На протяжении нескольких дней он находился в коме в критическом состоянии. Врач-нарколог Василий Шуров заявил aif.ru, что у музыканта мало шансов на то, чтобы выжить. У артиста были поражены практически все внутренние органы. Медик отметил, что рэпер сам себя довел до такого состояния.
От чего умер Паша Техник.
По словам Карицкой, состояние Паши Техника ухудшилось после того, как он перенес клиническую смерть. Она отметила, что у него начался пневмоторакс, чего очень сильно боялся российский врач, который прилетел из Москвы.
«Это, к сожалению, произошло, потому что нужно было действовать и делать все быстрее и скорее», — сообщила девушка.
Смерть артиста констатировали в 01:30 местного времени (мск+4). В больнице также находились Карицкая, его менеджер и друзья, в том числе музыкант Лука Сафронов.
По данным СМИ, похороны артиста пройдут в Москве. Уточняется, что его тело завтра должны отправить на родину самолетом из Таиланда.
Шансы Паши Техника на выживание составляли не больше 20 процентов.
Шуров заявил aif.ru, что шансы на выживание у Паши Техника составляют не больше 20%. Менеджер артиста сообщал, что врачи диагностировали у певца сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. Врач отмечал, что только один из пяти человек может выжить при таких состояниях.
Он подчеркнул, что музыкант несколько лет назад уже был в коме, «поэтому он крепкий». Однако обычно при таких терминальных состояниях, когда все внутренние органы отказали, неблагоприятный прогноз.
Рэпер сам довел себя до критического состояния.
Своим образом жизни Паша Техник сам себя довел до того состояния, уверен Шуров. Он отметил в беседе с aif.ru, что музыкант непрерывно употреблял запрещенные вещества. Даже при освобождении из тюрьмы его ожидал автомобиль с наркотиками. Кроме того, рэпер неоднократно лежал в больницах и находился на реабилитациях, но после выхода сразу начинал употреблять.
«Он совершенно неисправимый. Выводов человек не делает сто процентов», — подчеркнул собеседник издания.
Врач также заявил, что Паша Техник прилетел в Таиланд, где все есть, начал этим обжираться, нашел себе неадекватную компанию, которая даже не сразу вызвала медиков, поскольку музыкант еще некоторое время был в критическом состоянии.
Выход из комы чаще всего маловероятен.
Шуров в беседе с aif.ru отметил, после комы у человека в большинстве случаев бывает гипоксическая энцефалопатия с разной степенью нарушений. Врач подчеркнул, что у одних могут проявиться проблемы с мышцами или памятью.
«Очень часто все заканчивается смертью мозга», — подчеркнул он.
Что случилось с рэпером Пашей Техником.
В Таиланде российского рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. По предварительной информации, это произошло из-за отравления запрещенными препаратами.
В ночь на 29 марта состояние артиста ухудшилось. По словам менеджера исполнителя Марка Флинка, врачи диагностировали у него сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность.