Неисправимый: врач Шуров заявил, что Паша Техник сам довел себя до смерти

Российский рэпер Паша Техник скончался в возрасте 40 лет в больнице в Таиланде. Его смерть подтвердили близкие и бывшая супруга Ева Карицкая, которая до этого сообщала об ухудшении состояния экс-мужа. На протяжении нескольких дней он находился в коме в критическом состоянии. Врач-нарколог Василий Шуров заявил aif.ru, что у музыканта мало шансов на то, чтобы выжить. У артиста были поражены практически все внутренние органы. Медик отметил, что рэпер сам себя довел до такого состояния.