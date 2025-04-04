Стало известно, от чего умер Паша Техник

Пару часов назад стало известно о смерти рэпера Паши Техника. Ранее его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. Находясь в искусственной коме в таиландской клинике, его состояние оценивалось как критическое, с вероятностью выживания в 20%.