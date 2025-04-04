Бизнесмен Саттон: города США менее технологически развиты, чем российские

«В городе, где находятся Google и Facebook*, где столько передовых технологий, но при этом в самом Сан-Франциско худшая из возможных инфраструктура. Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско», — сказал Саттон.