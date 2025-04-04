В Соединенных Штатах есть Google и Facebook*, однако их города менее технологически развиты, чем российские. Об этом рассказал американский предприниматель Джон Роберт Саттон в беседе с РИА Новости.
«В городе, где находятся Google и Facebook*, где столько передовых технологий, но при этом в самом Сан-Франциско худшая из возможных инфраструктура. Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско», — сказал Саттон.
При этом эксперт подчеркнул, наиболее заметны различия между городами в сфере общественного транспорта.
По словам Саттона, американцы представляют Россию как страну, где ничего не работает и живут одни бандиты. Однако бизнесмен считает, что подобные оценки — намеренная дезинформация.
Ранее бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что желание президента США Дональда Трампа идти на уступки России говорит о том, что для него отношения с Москвой важнее, чем переговоры с Киевом.
* — Компания Meta, которой принадлежит Facebook запрещена в РФ как экстремистская.