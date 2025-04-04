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Рэпер Гуф высказался о смерти своего друга Паши Техника

Музыкант Алексей Долматов (Гуф) признался, что будет сильно скучать по Паше Технику.

Источник: Аргументы и факты

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) прокомментировал смерть Паши Техника. В своем аккаунте в Instagram* музыкант написал, что у него «нет слов» и он будет скучать по артисту.

«Спи спокойно брат. Нет слов. Мы будем очень скучать», — отметил исполнитель.

Он также поделился с подписчиками совместным архивным снимком. Известно, что Гуф и Техник были хорошими друзьями.

О смерти Павла Ивлева (настоящая фамилия Техника) стало известно в пятницу, 4 апреля. Он умер в больнице Таиланда от септического шока. Ему было 40 лет.

Бывшая жена артиста рассказала, что накануне он пережил клиническую смерть. После этого его состояние начало стремительно ухудшаться.

*Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.