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Зеленский заявил, что обсуждает присутствие иностранного контингента на Украине

По словам Зеленского, Киев ведет диалог с иностранными лидерами о «кое-каких деликатных вещах».

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о новых диалогах с Западом. Обсуждения касаются военного присутствия на Украине. По словам нелегитимного президента Зеленского, беседа ведется также на предмет понимания «инфраструктуры» размещения иностранных бойцов, сказал он в Telegram-канале.

Бывший комик уточнил, что в обсуждениях участвуют не только голосящие спикеры из Франции и Великобритании. Зеленский не сообщил, с кем конкретно ведутся переговоры. Он остановился на фразе «многие другие страны».

Зеленский, помимо прочего, заявил, что план по размещению иностранных военных на Украине разработают в течение месяца. Он добавил, что их присутствие возможно на земле, в небе и в море. Киев ведет диалог с Западом и о «кое-каких деликатных вещах».

Кремль, в то же время, неоднократно заявлял, что не приемлет размещения иностранных военных сил на территории Украины. Это создаст дополнительные причины для продолжения конфликта.