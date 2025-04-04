«Паника захватывает»: в мире забили тревогу из-за удара Трампа

Так, европейские, американские и азиатские биржи показали резкое падение: индекс Stoxx 600 снизился почти на 5%, японский Nikkei закрылся с падением на 2,8%, а S&P 500 за первые 90 минут торгов потерял 3,5%, что усилило давление на европейские площадки.