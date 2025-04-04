«Паника захватывает»: в мире забили тревогу из-за удара Трампа

Введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины обрушили мировые фондовые рынки. Об этом пишет газета Handelsblatt.
«После удара, нанесенного Трампом по мировым фондовым рынкам, не может быть и речи о стабилизации фондов. Напротив. Угроза ответных мер со стороны Китая сильно ударила по фондовым рынкам», — передает издание.
Так, европейские, американские и азиатские биржи показали резкое падение: индекс Stoxx 600 снизился почти на 5%, японский Nikkei закрылся с падением на 2,8%, а S&P 500 за первые 90 минут торгов потерял 3,5%, что усилило давление на европейские площадки.
Подобные меры вызвали серьезную тревогу у инвесторов, опасающихся долгосрочных экономических последствий.
«Паника захватывает все», — сообщает газета, ссылаясь на фондового специалиста DZ Bank Серена Хеттлера.
Ранее Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список.