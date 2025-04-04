Сенатор Клишас назвал мракобесами авторов учебника по семьеведению

«Одно дело, когда нас действительно пригласили, как важных экспертов, и мы серьезно делали свое дело, а сейчас мы понимаем, что такое предложение, видимо, было сделано многим сомнительным авторам и за деньги. Если бы мы изначально знали, что реальное предложение выглядит так: “не хотите ли за деньги разместиться в официальном учебнике для детей?” — мы бы, конечно, как ответственные эксперты, от такого отказались», — написала она в Telegram-канале.