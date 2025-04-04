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Сенатор Клишас назвал мракобесами авторов учебника по семьеведению

Российский сенатор Андрей Клишас подверг критике выпущенный недавно учебник по семьеведению, авторами которого стали глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и основательница Института современной психологии и родологии Ксения Мосунова. Клишас заявил, что люди, которые писали пособие, занимаются «мракобесием». Ранее сама Останина назвала возмущения сенатора «заготовленной провокацией» и заявила, что оценивать нужно не людей, а заложенные в пособии идеи. Что еще говорят о новом учебнике — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Российский сенатор Андрей Клишас подверг критике выпущенный недавно учебник по семьеведению, авторами которого стали глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и основательница Института современной психологии и родологии Ксения Мосунова. Клишас заявил, что люди, которые писали пособие, занимаются «мракобесием». Ранее сама Останина назвала возмущения сенатора «заготовленной провокацией» и заявила, что оценивать нужно не людей, а заложенные в пособии идеи. Что еще говорят о новом учебнике — в материале «Газеты.Ru».

Среди авторов недавно представленного учебника по семьеведению есть люди, занимающиеся «мракобесием», заявил в эфире телеканала RTVI председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее он уже критиковал данное пособие, отмечая, что его дети «никакой учебник по Семьяведению имени Останиной/Мосуновой» читать не будут.

В программе «Что это было» сенатор подчеркнул, что в этой истории его в первую очередь возмутил состав авторов. По словам Клишаса, он бы предпочел, чтобы его дети держались подальше от людей, которые занимаются родологией, эзотерикой и «всем прочим этим мракобесием».

«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте, как угодно, все это мракобесие — в школу допущены быть не должны», — добавил сенатор.

Он заявил, что дети должны быть ограждены от пособий, написанных такими людьми, и призвал выработать критерии того, кто может писать школьные учебники. Клишас также отметил, что «в Конституции есть понятие традиционных ценностей» и «всякого рода эзотерика и мракобесие типа родологии» точно в них не входит.

Кроме этого, сенатор подчеркнул, что для людей, которые практикуют подобные вещи, вхождение в состав авторов учебника станет рекламой:

«Авторов этого учебника, и в том числе этих родологов, будут приглашать в школы, они будут выступать на конференциях соответствующих как авторы учебника для детей в школе. И вот это, на мой взгляд, абсолютно неправильно».

Новый учебник.

Учебник по семьеведению для 5−9 классов впервые был представлен 28 марта в Москве. На презентации присутствовали его авторы — глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и Ксения Мосунова, а также главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова. Останина на мероприятии предложила сделать «Семьеведение» обязательным предметом в школах.

Пособие впоследствии раскритиковали, так как выяснилось, что Ксения Мосунова не кто иная как Ксения Губина — блогер и основательница Института современной психологии и родологии (ИСПИР). Кроме этого, среди тех, кто участвовал в написании учебника, также указаны кандидат технических наук Марина Тушевская и кандидат педагогических наук Елена Реунова — создатели «онлайн-школы осознанности» «Переход в ТАК», курсы которой включают работу с «программами ума, родовыми программами».

Кроме Клишаса, по поводу учебника также высказались настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павел Островский, депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Кто обманул Нину Останину, которая выступает за запрет эзотерики в России, но при этом оказалась соавтором эзотерика?» — написал Островский в своем Telegram-канале.

Мизулина, в свою очередь, задалась вопросом точно ли такое пособие нужно российским школьникам.

«Депутаты теперь взялись за продвижение курсов инфомошенников в школах или как это понимать?» — поинтересовалась она.

Авксентьева также отметила, что это «неправильно, когда к выпуску учебного пособия для детей привлекаются люди, которые придерживаются ненаучной точки зрения».

«Занимается родологией, что тут странного?».

Останина поспешила ответить на критику. В разговоре с изданием «Подъем» парламентарий заявила, что в том, что Мосунова занимается родологией и «раздел делала как раз про генеалогию», нет ничего странного.

«Мне больше импонирует тот факт, что она профессиональный психолог, имеет базовое психологическое образование и взялась за написание этого раздела. У каждого своя тема была, моей темой было законодательство о семье. Более того, человек возглавляет Институт психологии, дипломированный специалист, выходит на защиту кандидатской диссертации», — пояснила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Кроме этого, депутат подчеркнула, что оценивать нужно не людей, а заложенные в учебнике идеи. По ее словам, ей было важно, чтобы детям было интересно.

«~Эксперты из педагогического университета Герцена одобрили учебник, одобрило учебник Минпросвещения~, которое выпустило его. У нас, не читая учебник, оценивают, у нас людей оценивают, а не идеи», — добавила Останина.

При этом впоследствии депутат заявила, что пособие пока выпущено «апробационным тиражом» для обсуждения его с экспертами.

«Учебное пособие трансформируется в учебник тогда, когда предмет будет включен в школьную программу. Поэтому до того, как Минпрос издаст соответствующий указ, это учебное пособие. Поэтому у нас сейчас время, чтобы этот пилотный выпуск был обсужден, подвергнут критике со всех сторон, чтобы мы внесли изменения в этот учебник», — уточнила парламентарий.

Останина также назвала критику пособия «заготовленной провокацией» и отметила, что никаких предложений по содержанию от Клишаса и Островского не поступало.

«За деньги разместиться».

В то же время Марина Тушевская заявила, что их с Еленой Реуновой пригласили поучаствовать в создании пособия «как сильных авторов». При этом они должны были покрыть часть стоимости его печати в размере 21 млн руб. Тушевская добавила, что сожалеет об участии в подготовке пособия.

«Одно дело, когда нас действительно пригласили, как важных экспертов, и мы серьезно делали свое дело, а сейчас мы понимаем, что такое предложение, видимо, было сделано многим сомнительным авторам и за деньги. Если бы мы изначально знали, что реальное предложение выглядит так: “не хотите ли за деньги разместиться в официальном учебнике для детей?” — мы бы, конечно, как ответственные эксперты, от такого отказались», — написала она в Telegram-канале.

Тушевская также потребовала исключить ее и Елену Реунову из числа соавторов пособия и сообщила, что подписанные договоры о перечислении денег в пользу «печати учебников» они передали юристу.

Что говорят в Минпросвещения?

В министерстве просвещения РФ заявили «Подъему», что не имеют никакого отношения к скандальному учебнику. Кроме того, в ведомстве также подчеркнули, что ~называть его «учебником» пока слишком рано~.

«Когда его возьмут на экспертизу, когда его возьмут настоящие ученые, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока коллектив авторов создал нечто. Это правильнее назвать “книжкой”. До учебника ему еще далековато», — отметили в Минпросвещения.

В министерстве при этом не стали комментировать информацию, что соавторами издания стали создатели онлайн-курсов по эзотерике, ясновидению и родологии.