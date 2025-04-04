Эпидемия чикунгуньи во Франции: вирус распространяется, а власти начали действовать

В августе 2024 года жители Франции начали обращаться в медучреждения с однотипными жалобами. Как позже выяснили врачи, пациенты подхватили вирус чикунгунья. С начала эпидемии зафиксировали уже 20 тысяч заболевших. Власти ввели экстренный план действий на Реюньоне, транслирует телеканал Reunion 1.
Отмечается, что за неделю на французском острове выявили 6 тысяч новых пациентов. Всех поразил уже известный вирус. Решение о вводе экстренного плана действий приняли в связи со значительным увеличением «служб неотложной помощи».
«Система, позволяющая перепрограммировать плановые операции или вызывать медицинский персонал из отпуска, запущена на Реюньоне в связи с продолжающейся эпидемией чикунгуньи», — сообщили на телеканале.
Чикунгунья передается через укусы комаров. Вирус характеризуется повышенной температурой и болями в суставах. Кроме того, пациенты жалуются на сыпь и мышечные спазмы. Болезнь может не отступать в течение нескольких месяцев.
Россияне, между тем, массово обращаются в больницы с высокой температурой и кашлем с кровью. Уже заговорили о новом вирусе. Однако эпидемиологи рекомендуют жителям не поддаваться панике и ждать результатов экспертиз.