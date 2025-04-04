Эпидемия чикунгуньи во Франции: вирус распространяется, а власти начали действовать

В августе 2024 года жители Франции начали обращаться в медучреждения с однотипными жалобами. Как позже выяснили врачи, пациенты подхватили вирус чикунгунья. С начала эпидемии зафиксировали уже 20 тысяч заболевших. Власти ввели экстренный план действий на Реюньоне, транслирует телеканал Reunion 1.