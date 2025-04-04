Гуф трогательно попрощался с Пашей Техником и заявил, что будет скучать по нему

Днем 4 апреля стало известно, что рэпер перенес клиническую смерть. Врачи стабилизировали его состояние. Здоровье Паши Техника значительно ухудшилось в середине марта. С того момента музыкант находился в больнице в Таиланде. Врачи вводили рэпера в искусственную кому, однако никакие медицинские вмешательства не помогли. Медработники изначально оценивали шансы на выживание как невысокие.