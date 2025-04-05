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Что можно и нельзя делать в Никонов день 5 апреля на обряд радования умерших

Собрали запреты и приметы на 5 апреля, когда отмечают Никонов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 апреля вспоминает святого Никона Печерского. В народе принято отмечать Никонов день. Также в названный день проводят обряд радования умерших.

Что нельзя делать 5 апреля.

Запрещено спать на чужой подушке. Не рекомендуется сплетничать. Подобное может грозить проблемами в семье. Вместе с тем 5 апреля нельзя оставлять дома беспорядок. А еще в указанную дату не перебирали крупы. Предки верили, что это может обернуться финансовыми проблемами.

Что можно делать 5 апреля.

По традиции, 5 апреля старались проводить обряд радования умерших. Он состоял в том, что на стол ставили пустую тарелку. Это делалось для того, чтобы предки видели, что о них помнят.

Согласно приметам, звездное и ясное небо говорит про заморозки. В том случае, если большое количество березового сока, то ждали дождливого лета.

Ранее Минтруда заявило про рост пенсий и зарплат в Беларуси.

Кстати, Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля».

А еще Минтруда сказало, кто может получить 6267 рублей в Беларуси.