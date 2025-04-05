Что можно и нельзя делать в Никонов день 5 апреля на обряд радования умерших

Православная церковь 5 апреля вспоминает святого Никона Печерского. В народе принято отмечать Никонов день. Также в названный день проводят обряд радования умерших.
Что нельзя делать 5 апреля.
Запрещено спать на чужой подушке. Не рекомендуется сплетничать. Подобное может грозить проблемами в семье. Вместе с тем 5 апреля нельзя оставлять дома беспорядок. А еще в указанную дату не перебирали крупы. Предки верили, что это может обернуться финансовыми проблемами.
Что можно делать 5 апреля.
По традиции, 5 апреля старались проводить обряд радования умерших. Он состоял в том, что на стол ставили пустую тарелку. Это делалось для того, чтобы предки видели, что о них помнят.
Согласно приметам, звездное и ясное небо говорит про заморозки. В том случае, если большое количество березового сока, то ждали дождливого лета.
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