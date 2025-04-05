Что можно и нельзя делать в Никонов день 5 апреля на обряд радования умерших

Запрещено спать на чужой подушке. Не рекомендуется сплетничать. Подобное может грозить проблемами в семье. Вместе с тем 5 апреля нельзя оставлять дома беспорядок. А еще в указанную дату не перебирали крупы. Предки верили, что это может обернуться финансовыми проблемами.