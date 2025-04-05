5 апреля: какой сегодня праздник, памятные даты, церковные и народные праздники, приметы

5 апреля в России отмечают неофициальный праздник — День русской нации. На шести континентах планеты в этот день пройдет Тотальный диктант. А по народному календарю сегодня Никонов день — время уборки в доме и посадки яблонь в садах. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 5 апреля.
* ~День русской нации~
Несмотря на то, что праздник не имеет официального статуса, он популярен в России. В этот день по всей стране проходят патриотические мероприятия и акции. Дата приурочена к важнейшему историческому событию, которое произошло 5 апреля 1242 года: в ходе сражения на Чудском озере русская дружина под предводительством Александра Невского одолела рыцарей Ливонского ордена. Битва получила название Ледовое побоище.
* ~День неонатолога~
Этот молодой праздник появился в России в 2014 году по инициативе родителей, чьи дети в разное время были спасены благодаря усилиям врачей-неонатологов. Инициативная группа обратилась в министерство здравоохранения РФ с просьбой установить отдельный профессиональный праздник для этой категории врачей. Предложение родителей было поддержано.
Неонатолог — первый врач в жизни ребенка. Именно он оценивает состояние новорожденного, обследует его и помогает вовремя выявить различные проблемы со здоровьем. От его профессионализма и внимательности зависит будущее малыша. В День неонатолога в России проходят образовательные мероприятие, семинары, лекции.
* ~День закупщика и тендерного специалиста в России~
Сегодня свой неофициальный праздник отмечают снабженцы и специалисты по тендерам. Именно они отвечают за подбор и своевременные поставки качественного оборудования и материалов на предприятия. Дата праздника приурочена к подписанию в 2013 году закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
* ~Международный день нравственности~
Праздник учрежден в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН. Его задача — помочь сформировать культуру мира в духе любви и нравственности. С давних времен золотым правилом нравственности считается постулат — «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Именно он — фундамент многих мировых религий и главный этический принцип. Лучший способ отпраздновать День нравственности — сделать хороший поступок, помочь нуждающемуся, помириться с тем, кого однажды обидел, позвонить родным, которых давно не видел.
* ~Образовательная акция «Тотальный диктант»~
Вот уже более 20 лет масштабная образовательная акция помогает проверить знание русского языка и уровень грамотности людям по всему миру.
В Москве Тотальный диктант стартует в 14:00. В других городах он может начаться в иное время из-за разных часовых поясов. Мероприятие пройдет как на оффлайн-площадках, так и онлайн.
* ~Международный день супа~
Это необычный праздник учредила Международная ассоциация по продуктам питания в 2011 году. Цель даты — напомнить о вреде питания всухомятку и о важности супа в рационе. Сегодня в кулинарии насчитывается более 150 типов супа, а количество видов перевалило за тысячу. Лучший вариант отметить дату — сварить кастрюльку ароматного овощного, мясного или рыбного супа и накормить им домочадцев.
* ~День принятия Степного Уложения в Республике Калмыкия~
Степное Уложение было принято в 1994 году. Этот документ является основным законом и высшим нормативно-правовым актом республики. Долгое время эта дата была праздничным выходным днем в Калмыкии. С 2021 года день стал рабочим, но в праздник по-прежнему проходят торжественные мероприятия.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 апреля в других странах.
День посадки деревьев — Южная Корея. Праздник подчеркивает важность восстановления корейских лесов. В этот день многие жители страны помогают высаживать деревья и озеленять свои районы.
День миграционной службы — Казахстан. Дата приурочена к реорганизации паспортно-визовой службы в стране. В этот день работники профильного ведомства принимают официальные поздравления.
День одуванчика — США. Этот неофициальный праздник очень любят в Америке. 5 апреля принято выходить на прогулки, собирать одуванчики и радовать букетами друзей.
Национальный морской день — Индия. Праздник посвящен богатой истории военного и гражданского судоходства страны. Индия с давних времен считается морской торговой державой и поддерживает этот статус в наши дни.
Религиозные праздники 5 апреля.
* Похвала Пресвятой Богородицы.
В этот день, накануне Благовещения, в храмах читают особенный акафист, известный как Похвала Пресвятой Богородицы. Торжественная и радостная песнь наполнена ликованием и благодарностью. У праздника необычная история. В 626 году Константинополь взяли в осаду персы. Казалось, спасения нет. Жители молились Богородице, совершая всенощное бдение. Тем временем патриарх Сергий обходил городские стены с иконой Пресвятой Богородицы. Молитвы христиан были услышаны, враги отступили без боя. В честь этого события был создан акафист, прославляющий Божию Матерь.
* День памяти преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
Никон Печерский — древнерусский церковный деятель XI века, игумен Киево-Печерского монастыря. Он основал храм и монастырь во имя Пресвятой Богородицы в Тмутаракани. Известен как ученый-летописец и чудотворец. Этот православный святой был первым учеником и сподвижником преподобного Антония — основателя Киево-Печерской обители.
Народные праздники и приметы 5 апреля.
* Никонов день.
В этот день на Руси было принято тщательно убирать дом и сад. Рачительные хозяйки не только до блеска намывали полы и лавки, но и вытряхивали постели, белили печи и меняли в матрасах солому.
Спутником уборки была мята. Ее использовали для мытья дома, чтобы добиться приятного аромата. Эту душистую траву брали с собой в баню и добавляли в чай. В садах в этот день приступали к посадке плодовых деревьев и кустарников.
Считалось, что 5 апреля деньги лучше спрятать в доме подальше: тогда достаток хозяев скоро приумножится.
* Приметы.
Если у берез много сока — лето будет дождливым.
Снег еще не сошел, а гром уже гремит — лето будет прохладным.
На ясном небе много звезд — заморозки еще вернутся.
Кошка расчихалась — скоро будет дождь.
Белка вылезла из дупла — идет потепление.
Какие исторические события произошли 5 апреля.
* 1242 год — Ледовое побоище на Чудском озере.
Дни рождения и юбилеи 5 апреля.
* В 1588 году родился Томас Гоббс — английский философ-материалист и математик.
Кто отмечает дни рождения.
* 69 лет исполняется Александру Бушкову — российскому писателю, мастеру детектива и фэнтези.