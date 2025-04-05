5 апреля Газета.Ру Общество

5 апреля: какой сегодня праздник, памятные даты, церковные и народные праздники, приметы

5 апреля в России отмечают неофициальный праздник День русской нации. На шести континентах планеты в этот день пройдет Тотальный диктант. А по народному календарю сегодня Никонов день время уборки в доме и посадки яблонь в садах. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 апреля и кто из известных людей родился в этот день в материале Газеты.Ru .