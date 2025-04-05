Фицо заявил, что «держит кулачки» за рекорд Овечкина

На данный момент Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах, что ставит его на второе место в истории лиги, уступая лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки с его 894 голами. «Вашингтону» осталось сыграть всего 7 матчей до конца регулярного сезона.