Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свою поддержку российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, который стремится установить новый бомбардирский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
На данный момент Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах, что ставит его на второе место в истории лиги, уступая лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки с его 894 голами. «Вашингтону» осталось сыграть всего 7 матчей до конца регулярного сезона.
Фицо отметил, что считает Овечкина настоящим феноменом и выразил надежду на то, что он сможет побить рекорд.
«Скажу по-словацки, я держу за него кулачки. Он — феномен», — сказал премьер-министр в интервью изданию «Известия».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Овечкин — лучший спортсмен России в текущий момент. Он пояснил, что многие российские атлеты сейчас лишены возможности выступать на международной арене, а Овечкин продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в НХЛ.