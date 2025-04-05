Telegraph: Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах по Украине

Французский президент Эммануэль Макрон может взять на себя ведущую роль в европейской дипломатической инициативе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
«Источник в Елисейском дворце сообщил, что господин Макрон готов занять эту должность, когда придет время», — информирует издание.
По данным издания, французский лидер планирует сформировать «коалицию желающих», готовую совместно добиваться прекращения боевых действий со стороны России.
Также уточняется, что среди возможных европейских представителей на переговорах рассматривались также британский премьер Кир Стармер, однако он не намерен лично встретиться с российским главой Владимиром Путиным.
Ранее в Париже прошел «саммит желающих», в рамках которого все 27 стран ЕС подтвердили солидарность с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.