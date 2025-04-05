Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что именно Франция и Великобритания возглавят список государств, готовых развернуть свои войска на территории Украины. Слова Зеленского передает местный телеканал «Общественное».
«Французские войска будут, я уверен абсолютно, будут среди первых, если будет контингент, французские, британские. Они представляют сегодня эту идею, как главные представители европейского контингента», — сказал Зеленский.
При этом киевский главарь не пояснил, когда это произойдет и в каком количестве будет пребывать иностранный контингент.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков негативно высказался о размещении войск НАТО на Украине. По его словам, подобное решение только создаст дополнительные причины для продолжения боевых действий.