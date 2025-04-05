Вашингтон ввел пошлины против всех: в ООН ответили призывом на пересмотр в отношении некоторых стран

Американский лидер Дональд Трамп решил ввести пошлины в отношении всех стран мира, в том числе против необитаемых земель. Мало кто положительно оценил такое решительное действие. В Конференции ООН по торговле и развитию призвали Соединенные Штаты пересмотреть введенные меры. Пошлины направлены, в том числе, против бедных стран. В их отношении ООН порекомендовала провести пересмотр, говорится в заявлении.