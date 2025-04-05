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Вашингтон ввел пошлины против всех: в ООН ответили призывом на пересмотр в отношении некоторых стран

В Конференции ООН призвали США пересмотреть пошлины против бедных стран.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп решил ввести пошлины в отношении всех стран мира, в том числе против необитаемых земель. Мало кто положительно оценил такое решительное действие. В Конференции ООН по торговле и развитию призвали Соединенные Штаты пересмотреть введенные меры. Пошлины направлены, в том числе, против бедных стран. В их отношении ООН порекомендовала провести пересмотр, говорится в заявлении.

Государства со слабой экономикой пострадают больше всех. Они — самые уязвимые из всех. В Конференции ООН считают, что соответствующие страны оказываются в «худшей из всех возможных» ситуаций из-за пошлин и других внутренних проблем.

ООН направляет призыв не только к США, но и другим мировым лидерам. Они должны в срочном порядке пересмотреть «пошлины, введенные против уязвимых стран». Вашингтон, в свою очередь, по мнению представителей Конференции, не добьется ничего такими резкими мерами: «ни сбалансировать торговый дефицит, ни получить доход».

Дональд Трамп повысил пошлины на товары, которые поступают в США. Меры введены в отношении 185 стран.