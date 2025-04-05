Рэпер Eminem впервые стал дедушкой

Американский рэпер Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс Третий) в 52 года стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд сообщила о рождении сына, которого назвали Эллиот Маршалл Макклинток.
«С рождением! Уже три недели на этой земле, малыш Э», — подписала пост в социальной сети Instagram* Джейд, прикрепив к публикации фотографию новорожденного ребенка.
Джейд не раз становилась героиней треков отца, включая известные композиции Mockingbird и When I'm Gone, где Eminem обращался к ней с трогательными строками.
Ранее у главы Департамента эффективности правительства США Илона Маска родился 14-й ребенок. Так, топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис родила от него четвертого ребенка.
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