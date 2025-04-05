«Мы сами выбираем — бороться или сдаться»: Стас Пьеха прокомментировал известие о смерти Паши Техника

Российский певец Стас Пьеха принес соболезнования в связи со смертью Паши Техника (Павла Ивлева). Он, как владелец наркологической клиники, пояснил, что не все могут справиться с зависимостью и выбраться из этой пучины. Иногда привычки сильнее человеческой воли.