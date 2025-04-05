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«Мы сами выбираем — бороться или сдаться»: Стас Пьеха прокомментировал известие о смерти Паши Техника

Стас Пьеха принес соболезнования в связи со смертью Паши Техника.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец Стас Пьеха принес соболезнования в связи со смертью Паши Техника (Павла Ивлева). Он, как владелец наркологической клиники, пояснил, что не все могут справиться с зависимостью и выбраться из этой пучины. Иногда привычки сильнее человеческой воли.

Стас Пьеха уточнил, что люди сами выбирают — сдаться или бороться до конца. Певец занимается лечением зависимостей уже 10 лет. Он рассказал, что специалисты его клиники вернули к нормальной жизни «тысячи» пациентов.

«Выживут лишь те, кто ходит выздоравливать, как на работу… и да, мне всех жаль, но мы тут бессильны», — написал в соцсети Стас Пьеха.

Рэпер Гуф, будучи другом Паши Техника, опубликовал пост, посвященный ушедшему из жизни музыканту. Он выложил совместную фотографию и трогательно подписал ее.