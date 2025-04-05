«Ушла эпоха»: как звезды отреагировали на смерть Паши Техника

«Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. Мы не были супердрузьями, но мы всегда радовались друг другу и общались на взаимоуважении. Жалко, не то слово. Но я как будто уже был готов к такой новости еще неделю назад, когда узнал, насколько там все плохо. Я очень любил Пашка. Земля пухом», — сказал Гуф telegram-каналу Super.