Карл III сыграл колыбельную на моркови

Король Карл III удивил гостей, сыграв на морковке во время приема, который он устроил в Виндзорском замке для британских музыкантов и волонтеров, участвующих в различных музыкальных проектах. Среди приглашенных был Лондонский овощной оркестр, который использует овощи в качестве музыкальных инструментов.