Карл III сыграл колыбельную на моркови

Король Карл III удивил гостей, сыграв на морковке во время приема, который он устроил в Виндзорском замке для британских музыкантов и волонтеров, участвующих в различных музыкальных проектах. Среди приглашенных был Лондонский овощной оркестр, который использует овощи в качестве музыкальных инструментов.
Не оставаясь в стороне, король решил попробовать себя в роли музыканта и выбрал морковь как инструмент. Он просвистел известную английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star, что вызвало восторг у зрителей. Публика отреагировала бурными аплодисментами на его выступление.
Отмечается, что король активно поддерживал атмосферу праздника, присоединившись к музыкантам с овощами в руках.
Ранее король Карл III показал свой плейлист в Apple Music. Плейлист состоит из 17 треков. Король отдал предпочтение исполнителям из Великобритании и государств Содружества.