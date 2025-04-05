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Карл III сыграл колыбельную на моркови

Выступление короля во время приема в Виндзорском замке вызвало аплодисменты.

Источник: Аргументы и факты

Король Карл III удивил гостей, сыграв на морковке во время приема, который он устроил в Виндзорском замке для британских музыкантов и волонтеров, участвующих в различных музыкальных проектах. Среди приглашенных был Лондонский овощной оркестр, который использует овощи в качестве музыкальных инструментов.

Не оставаясь в стороне, король решил попробовать себя в роли музыканта и выбрал морковь как инструмент. Он просвистел известную английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star, что вызвало восторг у зрителей. Публика отреагировала бурными аплодисментами на его выступление.

Отмечается, что король активно поддерживал атмосферу праздника, присоединившись к музыкантам с овощами в руках.

Ранее король Карл III показал свой плейлист в Apple Music. Плейлист состоит из 17 треков. Король отдал предпочтение исполнителям из Великобритании и государств Содружества.