«Отрезал себе ногу и выжил»: боец СВО чудом избежал гибели и вернулся в родную Якутию

Солдат из Якутии Александр Федоров стал одним из участников спецоперации. Он получил народное признание, совершив мужественный поступок. Боец из Якутии вовремя понял, что его рана на ноге, полученная в ходе боевых действий, загноилась. Перед Александром Федоровым стоял тяжелый выбор: ампутировать прямо в окопе или умереть. Он выбрал первое в надежде спасти жизнь.