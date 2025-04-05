«Отрезал себе ногу и выжил»: боец СВО чудом избежал гибели и вернулся в родную Якутию

Солдат из Якутии Александр Федоров стал одним из участников спецоперации. Он получил народное признание, совершив мужественный поступок. Боец из Якутии вовремя понял, что его рана на ноге, полученная в ходе боевых действий, загноилась. Перед Александром Федоровым стоял тяжелый выбор: ампутировать прямо в окопе или умереть. Он выбрал первое в надежде спасти жизнь.
Александр Федоров провел несколько месяцев в военном госпитале. Теперь он, наконец, вернулся домой, в родную Якутию. Его встретили со всеми почестями, пишет Российская газета.
«Сегодня [4 апреля] Александр Федоров вернулся на родину. На родной земле бойца встретили друзья, земляки, однополчане и администрация села Бясь-Кюель», — отмечается в материале.
Солдату 38 лет. Его родственники — шаманы. По словам бойца, именно они и помогли выжить после тяжелого ранения. Александр Федоров рассказал, что вещий сон с присутствием шамана спас его жизнь.