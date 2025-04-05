Мужчина сделал глоток сока и почувствовал неладное: через 26 часов он погиб

Пострадавший решил насладиться кокосовой водой, взял соломинку, вскрыл орех и чуть не выплюнул его содержимое обратно: «вода имела неприятный вкус». Изнутри кокос тоже не выглядел свежим, а, наоборот, немного гнилым. Оказалось, что этот орех целый месяц пролежал на кухонном столе, прежде чем мужчина решил вскрыть его.