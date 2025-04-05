Мужчина сделал глоток сока и почувствовал неладное: через 26 часов он погиб

69-летний мужчина из Дании умер спустя 26 часов после глотка кокосовой воды. Как сообщает издание Mirror, он обратился к медикам, но те не смогли ему ничем помочь.
Пострадавший решил насладиться кокосовой водой, взял соломинку, вскрыл орех и чуть не выплюнул его содержимое обратно: «вода имела неприятный вкус». Изнутри кокос тоже не выглядел свежим, а, наоборот, немного гнилым. Оказалось, что этот орех целый месяц пролежал на кухонном столе, прежде чем мужчина решил вскрыть его.
Спустя три часа погибшего начала мучать лихорадка и рвота, он потел и был бледен. В реанимации у него начался химический дисбаланс в мозге. Экспертиза подтвердила, что мужчина выпил вместе с кокосовой водой токсичный грибок, растущий внутри ореха.
Эксперты советуют хранить кокосы в холодильнике, а также употреблять их в пищу в течение нескольких дней и ни в коем случае не хранить при комнатой температуре долгими неделями.
Как KP.RU писал ранее, у жителя Британии обнаружили опухоль в пищеводе из-за того, что он не смог проглотить сэндвич. Ему осталось жить всего год.