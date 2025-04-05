Хуситы заявили об ударе беспилотником по военной цели в районе Тель-Авива

15 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о решении ввести американские вооруженные силы в боевые действия против повстанческого движения хуситов в Йемене. Подобное решение было принято ради некоего «предупредительного сигнала» Ирану, с которым американский глава намерен заключить ядерную сделку.