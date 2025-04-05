Хуситы заявили об ударе беспилотником по военной цели в районе Тель-Авива

Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар беспилотником по «израильской военной цели» в районе Тель-Авива. Об этом сообщает представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа для телеканала Al Masirah.
«Вооруженные силы Йемена провели операцию по уничтожению израильской военной цели в оккупированном районе Яффо [Тель-Авив] с использованием беспилотника», — сказал представитель движения.
Накануне йеменские хуситы заявили, что атаковали авианосную ударную группу ВМС США во главе с кораблем USS Harry Truman в акватории Красного моря.
15 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о решении ввести американские вооруженные силы в боевые действия против повстанческого движения хуситов в Йемене. Подобное решение было принято ради некоего «предупредительного сигнала» Ирану, с которым американский глава намерен заключить ядерную сделку.