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Бизнесмен Саттон: РФ проявила изобретательность в условиях производства под санкциями

Бизнесмен Саттон: РФ проявила изобретательность, производя товары под санкциями.

Источник: Комсомольская правда

Россия показывает находчивость в условиях санкций, наладив производство товаров, ранее импортировавшихся из западных стран. Подобное мнение выразил американский бизнесмен Джон Роберт Саттон в интервью с РИА Новости.

Он подчеркнул, что если раньше продукцию можно было закупать в Италии и Франции, то теперь ее можно выпускать самостоятельно.

«Я видел, что на самом деле происходит в России — и это потрясающе. Санкции, их здесь 35 тысяч, ограничения на все. Что в итоге? Они заставили Россию проявить изобретательность и наладить производство того, что раньше импортировалось», — пояснил бизнесмен.

Особое внимание Саттон уделил российским лесным суперфудам, назвав их перспективным направлением бизнеса с многомиллиардным потенциалом. Эксперт отметил чаи, продукты и сыры из Алтая и Новосибирска.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что будет с акциями российских компаний после снятия санкций США.