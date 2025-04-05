Бизнесмен Саттон: РФ проявила изобретательность в условиях производства под санкциями

Россия показывает находчивость в условиях санкций, наладив производство товаров, ранее импортировавшихся из западных стран. Подобное мнение выразил американский бизнесмен Джон Роберт Саттон в интервью с РИА Новости.
Он подчеркнул, что если раньше продукцию можно было закупать в Италии и Франции, то теперь ее можно выпускать самостоятельно.
«Я видел, что на самом деле происходит в России — и это потрясающе. Санкции, их здесь 35 тысяч, ограничения на все. Что в итоге? Они заставили Россию проявить изобретательность и наладить производство того, что раньше импортировалось», — пояснил бизнесмен.
Особое внимание Саттон уделил российским лесным суперфудам, назвав их перспективным направлением бизнеса с многомиллиардным потенциалом. Эксперт отметил чаи, продукты и сыры из Алтая и Новосибирска.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что будет с акциями российских компаний после снятия санкций США.