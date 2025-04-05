Бизнесмен Саттон: РФ проявила изобретательность в условиях производства под санкциями

«Я видел, что на самом деле происходит в России — и это потрясающе. Санкции, их здесь 35 тысяч, ограничения на все. Что в итоге? Они заставили Россию проявить изобретательность и наладить производство того, что раньше импортировалось», — пояснил бизнесмен.