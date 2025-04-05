В ГД предложили упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве

В Москве в конце января 2025 года приняты изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за неоплаченную парковку для юридических лиц. Штраф за неоплату был увеличен с 5 000 до 50 000 рублей.
Нилов в письме обращает внимание, что новый штраф «представляется чрезмерно строгим и может повлечь за собой неоправданно значительные финансовые потери для различных категорий водителей-представителей компаний».
«Прошу Вас поручить рассмотреть возможность пересмотра механизма обжалования административных штрафов за нарушение правил пользования платными городскими парковками. Представляется целесообразным предусмотреть более гибкий подход к рассмотрению случаев, когда нарушение правил оплаты парковки не было преднамеренным, а явилось результатом ошибки под воздействием человеческого фактора…», — сказано в письме.
По словам Нилова, оплата парковки может не состояться, например, при некорректном вводе номера парковки или автомобиля, в случаях незначительного расхождения во времени парковки или отсутствия интернет-соединения в силу сбоев в работе операторов связи.
«Считаю, что необходимо вернуться к обсуждению данного вопроса, поскольку существующая система штрафов, очевидно, стимулирует водителей автомобилей, принадлежащих юридическим лицам или организациям, к уклонению от использования платных парковок, что, в свою очередь, может приводить к увеличению количества нарушений ПДД (в частности, правил остановки и стоянки транспортных средств)», — отметил Нилов.
Кроме того, в письме он предложил рассмотреть возможность применения к этому штрафу нормы, предусматривающей освобождение от административной ответственности в случае оплаты штрафа в течение допустимого установленного срока.