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«Русская душа — загадка»: экс-министр Австрии Кнайсль охарактеризовала россиян

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: главным качеством русских является умение прощать.

Источник: Комсомольская правда

Россияне славятся широкой душой и сердечностью. Однако это не главные качества уроженцев России. По мнению бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, русская душа — загадка. Однако и ее можно понять. Одним из главных качеств русского человека Карин Кнайсль считает «потрясающую способность прощать», поделилась она с телеканалом «СПАС».

Экс-глава МИД Австрии признала, что пока только начинает разгадывать загадку русской души. Однако она уже отмечает наличие доброты и «большого, теплого сердца» у россиян. Особенно бывшего представителя МИД удивляет поведение народа в отношении фашистов. Россияне смогли простить немцев после страшных событий времен Второй мировой войны.

«Я совсем другая. У меня нет вашей замечательной русской души. Я не думаю, что я такой уж неприятный человек. Но у меня определенно не такое большое сердце, как у русских», — подытожила Карин Кнайсль.

Показать любовь к России сейчас можно, например, сражаясь за целостность страны. Так поступают не только наши бойцы. Житель Японии Даисаку Канэко прибыл добровольцем на СВО, продемонстрировав приверженность России.