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Рэпер Эминем стал дедушкой

У дочери знаменитого рэпера родился сын.

Источник: Аргументы и факты

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт поделилась радостной новостью, опубликовав соцсетях фотографии своего первенца.

В своем посте Хейли написала, что «маленькому Е три недели на Земле». Это сообщение вызвало бурю эмоций у поклонников и друзей семьи.

Ребенок появился на свет 14 марта и получил имя Эллиот Маршалл. Второе имя было выбрано в честь его знаменитого дедушки.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский актер, телеведущий и режиссер Иван Охлобыстин в третий раз обрел статус дедушки. Он опубликовал фотографию дочери с её новорожденным сыном.