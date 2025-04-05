Рэпер Эминем стал дедушкой

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт поделилась радостной новостью, опубликовав соцсетях фотографии своего первенца.
В своем посте Хейли написала, что «маленькому Е три недели на Земле». Это сообщение вызвало бурю эмоций у поклонников и друзей семьи.
Ребенок появился на свет 14 марта и получил имя Эллиот Маршалл. Второе имя было выбрано в честь его знаменитого дедушки.
Ранее сообщалось, что известный советский и российский актер, телеведущий и режиссер Иван Охлобыстин в третий раз обрел статус дедушки. Он опубликовал фотографию дочери с её новорожденным сыном.