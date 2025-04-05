Росавиация: семь летевших в Сочи бортов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Вечером 3 апреля в Росавиации сообщили об уходе девяти самолетов на запасные аэродромы. Воздушные судна следовали в Сочи. Они ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Такие рейсы вылетают и приземляются не по расписанию, а с задержкой, учитывающей туман.