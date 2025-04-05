Росавиация: семь летевших в Сочи бортов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Уже семь воздушных судов, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах. Смена конечной точки связана с непогодой. Самолеты ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Уточняется, что службы сочинского аэропорта работают в усиленном режиме. Задействован дополнительный персонал. В Росавиации объяснили: главное — безопасность пассажиров.
«По данным на 00:10 мск, семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы», — пояснили в сообщении.
Вечером 3 апреля в Росавиации сообщили об уходе девяти самолетов на запасные аэродромы. Воздушные судна следовали в Сочи. Они ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Такие рейсы вылетают и приземляются не по расписанию, а с задержкой, учитывающей туман.