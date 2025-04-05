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Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Паши Техника

Комик Харламов прокомментировал известие о смерти Паши Техника.

Источник: Комсомольская правда

Комик Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом Харламов написал в Telegram-канале.

«Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир», — сказал Харламов.

Поздним вечером 4 апреля стало известно о смерти рэпера Паши Техника. По словам бывшой супруги Карины Мельничук, Паша Техник умер в возрасте 40 лет в больнице Таиланда.

Напомним, что артиста госпитализировали в конце марта на Пхукете с тяжелым отравлением, где он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В течение недели в его Telegram-канале появлялись тревожные новости: о доставке 20 кг лекарств, планировании сложной вертолетной транспортировки в Бангкок, перенесенной клинической смерти и последующем кровоизлиянии.

Позднее появилась информация о транспортировке тела Техника из Таиланда в Москву.

Накануне KP.RU писал о том, как звезды реагируют на смерть Паши Техника.