Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Паши Техника

Комик Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом Харламов написал в Telegram-канале.
«Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир», — сказал Харламов.
Поздним вечером 4 апреля стало известно о смерти рэпера Паши Техника. По словам бывшой супруги Карины Мельничук, Паша Техник умер в возрасте 40 лет в больнице Таиланда.
Напомним, что артиста госпитализировали в конце марта на Пхукете с тяжелым отравлением, где он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В течение недели в его Telegram-канале появлялись тревожные новости: о доставке 20 кг лекарств, планировании сложной вертолетной транспортировки в Бангкок, перенесенной клинической смерти и последующем кровоизлиянии.
Позднее появилась информация о транспортировке тела Техника из Таиланда в Москву.
Накануне KP.RU писал о том, как звезды реагируют на смерть Паши Техника.