Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Паши Техника

Напомним, что артиста госпитализировали в конце марта на Пхукете с тяжелым отравлением, где он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В течение недели в его Telegram-канале появлялись тревожные новости: о доставке 20 кг лекарств, планировании сложной вертолетной транспортировки в Бангкок, перенесенной клинической смерти и последующем кровоизлиянии.