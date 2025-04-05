Участники первого в истории орбитального полёта над полюсами вернулись на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя участниками миссии Fram2 благополучно вернулся на Землю, совершив посадку в акватории Тихого океана у побережья Калифорнии. Впервые в истории полностью гражданский экипаж осуществил выход на полярную орбиту с уникальной траекторией, пролетев над Северным и Южным полюсами нашей планеты.