Участники первого в истории орбитального полёта над полюсами вернулись на Землю

Корабль Crew Dragon приводнился у берегов Калифорнии. Видео © Х / SpaceX.
В состав международного экипажа вошли предприниматель Чун Ван (Мальта), кинорежиссёр Яннике Миккельсен (Норвегия), специалист по робототехнике Рабеа Рогге (Германия) и профессиональный путешественник Эрик Филипс (Австралия).
«Все четыре астронавта благополучно покинули Dragon без посторонней помощи», — сообщила пресс-служба SpaceX.
Напомним, запуск состоялся в понедельник с космодрома на мысе Канаверал, а в течение нескольких дней полета участники миссии проводили серию научных экспериментов в условиях микрогравитации.