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Участники первого в истории орбитального полёта над полюсами вернулись на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя участниками миссии Fram2 благополучно вернулся на Землю, совершив посадку в акватории Тихого океана у побережья Калифорнии. Впервые в истории полностью гражданский экипаж осуществил выход на полярную орбиту с уникальной траекторией, пролетев над Северным и Южным полюсами нашей планеты.

Источник: Life.ru

Корабль Crew Dragon приводнился у берегов Калифорнии. Видео © Х / SpaceX.

В состав международного экипажа вошли предприниматель Чун Ван (Мальта), кинорежиссёр Яннике Миккельсен (Норвегия), специалист по робототехнике Рабеа Рогге (Германия) и профессиональный путешественник Эрик Филипс (Австралия).

«Все четыре астронавта благополучно покинули Dragon без посторонней помощи», — сообщила пресс-служба SpaceX.

Напомним, запуск состоялся в понедельник с космодрома на мысе Канаверал, а в течение нескольких дней полета участники миссии проводили серию научных экспериментов в условиях микрогравитации.