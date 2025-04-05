Хабаровчане раскрыли идеальную модель семейного бюджета

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Хабаровска и выяснил, как горожане распределяют семейные финансы и кто, по их мнению, должен быть главным добытчиком. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
67% предпочитают общие деньги с согласованием трат, 13% — раздельный бюджет, и его чаще выбирают мужчины. 5% выступают за свободные расходы из общего бюджета. 6% мужчин считают, что бюджетом должен управлять муж, и еще 9% женщин берут на себя главную роль в финансах.
Если говорить про пары, то 53% состоящих в браке практикуют совместный бюджет с согласованными тратами, 13% — раздельный, а каждый восьмой (12%) тратит общие деньги по своему усмотрению. Пар, где бюджетом единолично распоряжается муж или жена, — всего по 3%.
При этом 55% мужчин и 50% женщин признают, что муж зарабатывает больше, 24% мужчин и 27% женщин заявили, что доходы супругов примерно равны, а 14% мужчин и 11% женщин указали, что жена получает больше.
51% мужчин и 57% женщин считают, что больше должен зарабатывать тот, кто успешнее в карьере, а 43% мужчин и 40% женщин по-прежнему видят основным кормильцем мужчину.
Несмотря на то, что мужчины чаще приносят в семью больший доход, только 20% женщин подтвердили, что их партнеры вкладывают в бюджет больше половины средств. При этом 70% мужчин определили свой вклад на 51% и более.