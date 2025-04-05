Умер детский писатель и сценарист Юрий Коротков

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила журналистка Арина Бородина.
«Умер известный сценарист Юрий Коротков. Юрию Короткову было 69 лет. В июне исполнилось бы 70… Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала она в Telegram-канале.
Коротков родился 10 июня 1955 года в городе Печора, Республика Коми. В 1980 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького, после, в 1986 году, Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Семена Лунгина).
Коротков принимал участие в разработке сценариев к фильмам «Экипаж», «А зори здесь тихие…», «Затерянный в Сибири», «Авария — дочь мента», «Волкодав», «Ехали два шофера», «9 рота», «Стиляги» и другим.