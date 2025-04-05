Власти Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи на Реюньоне

Эта чрезвычайная мера, впервые применённая на острове во время пандемии CoViD-19 в январе 2022 года, предусматривает развёртывание дополнительных коек, перераспределение медицинского персонала и усиление эпидемиологического контроля. Лихорадка чикунгунья, передающаяся через укусы комаров вида Aedes, вызывает высокую температуру, сильные боли в суставах и мышцах, а в некоторых случаях может привести к серьёзным осложнениям.