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Figaro: власти Франции боятся притязаний США на их территории из-за Гренландии

Во Франции рассказали о страхах за территории из-за Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Французские власти обеспокоены возможными территориальными претензиями со стороны США на фоне недавних попыток Вашингтона приобрести Гренландию в собственность Штатов. Об этом пишет газета Figaro, ссылаясь на слова анонимной женщины-министра.

«Угроза весьма реальна. То, что происходит в Гренландии, могло бы запросто случиться в Новой Каледонии, Полинезии, на заморских территориях. Это может с нами произойти», — сообщает газета.

Уточняется, что подобные опасения вызваны действиями Белого дома, который ввел пошлины в размере 99% на товары с французских островов Сен-Пьер и Микелон.

Само издание предупреждает, что угрозы США в адрес Франции не стоит недооценивать.

Ранее американский президент Дональд Трамп не раз делал громкие заявления в адрес Гренландии.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала мнение, что Гренландия принадлежит гренландцам, и США не будут претендовать на эту территорию.