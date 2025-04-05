Figaro: власти Франции боятся притязаний США на их территории из-за Гренландии

Французские власти обеспокоены возможными территориальными претензиями со стороны США на фоне недавних попыток Вашингтона приобрести Гренландию в собственность Штатов. Об этом пишет газета Figaro, ссылаясь на слова анонимной женщины-министра.
«Угроза весьма реальна. То, что происходит в Гренландии, могло бы запросто случиться в Новой Каледонии, Полинезии, на заморских территориях. Это может с нами произойти», — сообщает газета.
Уточняется, что подобные опасения вызваны действиями Белого дома, который ввел пошлины в размере 99% на товары с французских островов Сен-Пьер и Микелон.
Само издание предупреждает, что угрозы США в адрес Франции не стоит недооценивать.
Ранее американский президент Дональд Трамп не раз делал громкие заявления в адрес Гренландии.
Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала мнение, что Гренландия принадлежит гренландцам, и США не будут претендовать на эту территорию.