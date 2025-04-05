«18 воздержались, четверо — против»: в Совете ООН почти половина стран не поддержала мандат антироссийской комиссии

В ООН, возвращаясь к мировой ситуации, ответили и на решение американской администрации ввести повышенные пошлины против всех стран мира. В Конференции по торговле и развитию призвали Вашингтон пересмотреть меры. Пошлины направлены, в том числе, и против беднейших стран. Их экономика и без того страдает. Из-за пошлин и внутренних проблем эти государства оказываются в худшей из возможных ситуаций. Именно они пострадают больше всех в торговой войне США.