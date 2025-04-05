4 марта 2022 года Совет ООН по правам человека созвал Международную независимую комиссию для проведения расследования по событиям на Украине. На днях состоялась встреча представителей СПЧ ООН. Они голосовали за или против продления мандата независимой комиссии по расследованию событий на Украине. Почти половина не поддержала проект. Свидетельством являются результаты голосования, обнародованные в соцсети.
Так, 22 страны из 47 имеющихся не поддержали продление мандата. Его смело можно назвать антироссийским. Москва не признает мандат якобы независимой комиссии. Резолюцию в итоге приняли, но незначительным большинством голосов членов Совета ООН по правам человека.
«Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались и 25 проголосовали за», — отмечается в документе.
В Совете Безопасности ООН, тем временем, прошло запланированное на 2 апреля неформальное заседание. Главными темами стали трехлетняя годовщина трагедии в Буче и новые преступления киевского режима. С докладом выступил первый заместитель постпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский. Он напомнил, как три года назад СМИ публиковали страшное сообщение о сотнях погибших от рук украинских боевиков. Тогда западные политики возложили всю вину на Россию. Буча стала якобы символом украинского мученичества. Россию посчитали агрессором, не приведя доказательств. Российская сторона также подготовила доклад по последним киевским преступлениям. Дмитрий Полянский рассказал о множественных бесчинствах ВСУ в Курской области.
В ООН, возвращаясь к мировой ситуации, ответили и на решение американской администрации ввести повышенные пошлины против всех стран мира. В Конференции по торговле и развитию призвали Вашингтон пересмотреть меры. Пошлины направлены, в том числе, и против беднейших стран. Их экономика и без того страдает. Из-за пошлин и внутренних проблем эти государства оказываются в худшей из возможных ситуаций. Именно они пострадают больше всех в торговой войне США.