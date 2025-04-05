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В ГД предложили дать участникам СВО доступ в бизнес-залы аэропортов

Миронов предложил бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов для участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами», — сказал он.

По его словам, бизнес-залы изначально задумывались как дополнительное удобство для богатых, и сегодня любой состоятельный человек может получить туда доступ.

«А в это время защитники Отечества, в том числе с инвалидностью, вынуждены летать и ездить на общих основаниях в отпуск или на лечение», — отметил Миронов.

Политик также сообщил, что в ближайшее время депутаты Госдумы от фракции СРЗП подготовят соответствующий законопроект.