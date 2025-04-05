Умер Юрий Коротков — сценарист фильмов «Авария — дочь мента» и «Страна глухих»

В возрасте 69 лет умер сценарист Юрий Коротков. Об этом написала телекритик Арина Бородина в Telegram-канале.
«Друзья и коллеги скорбят. Мои соболезнования всем, кто знал и работал с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — сообщила Бородина.
Коротков написал сценарии к множеству культовых российских фильмов. Среди его работ — военная драма «9 рота» Федора Бондарчука, музыкальная картина «Стиляги» и криминальная лента «Страна глухих» Валерия Тодоровского, а также «Затерянный в Сибири» Александра Митты, «Американка» Дмитрия Месхиева и «Волкодав» Михаила Туманишвили.
Коротков получил профессиональное образование в Литературном институте им. А. М. Горького, а затем окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где обучался в мастерской Семена Лунгина.
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