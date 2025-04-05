Роспотребнадзор: Столовая № 1 в центре Москвы приостановила работу на 90 дней

«В связи с непосредственной угрозой причинения вреда здоровью и жизни людей, возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний в отношении ООО “Моседа” был составлен протокол о временном запрете деятельности и дело было передано в суд… принято решение о приостановлении деятельности предприятия общественного питания сроком на 90 суток», — подчеркнули в материале.