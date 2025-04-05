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Роспотребнадзор: Столовая № 1 в центре Москвы приостановила работу на 90 дней

Роспотребнадзор зафиксировал нарушения в работе московской Столовой № 1.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование в связи с участившимися случаями острого гастроэнтерита. Его зафиксировали у посетителей общепита «Столовая № 1», расположенного в центре Москвы. В ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарных норм, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В материале отмечается, что заведение находится на улице Рождественка. «Столовая № 1» будет закрыта для посещения на срок в 90 дней. Заведение нарушило закон о соблюдении санитарных норм.

«В связи с непосредственной угрозой причинения вреда здоровью и жизни людей, возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний в отношении ООО “Моседа” был составлен протокол о временном запрете деятельности и дело было передано в суд… принято решение о приостановлении деятельности предприятия общественного питания сроком на 90 суток», — подчеркнули в материале.

В Роспотребнадзоре также объяснили, чем вызван якобы новый вирус, гуляющий по городам России. Специалисты сообщили, что симптомы — проявления микоплазменной пневмонии.