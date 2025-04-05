Франция ввела экстренный план на острове Реюньон из-за эпидемии чикунгуньи

Власти Франции активировали экстренный план на заморской территории в Индийском океане — на острове Реюньон зафиксировали рост заболеваемости вирусом чикунгунья. С начала эпидемии зарегистрировано более 20 тыс. случаев, однако ситуация остается под контролем, утверждают местные власти. Медицинские службы усилили меры реагирования, включая развертывание вакцинации и мобилизацию дополнительных ресурсов.
Французские власти объявили о запуске экстренного медицинского плана на острове Реюньон в связи с ростом числа заболевших вирусом чикунгунья. Речь идет о заморской территории Франции в Индийском океане, расположенной примерно в 9 тыс. км к юго-востоку от Парижа, восточнее Мадагаскара. На соседнем острове Майотта местные службы здравоохранения усилили меры реагирования, чтобы стабилизировать ситуацию, не допуская перегрузки медицинской системы.
Чем опасен вирус чикунгунья.
Чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров рода Aedes. Оно вызывает резкое повышение температуры, выраженные боли в суставах, слабость, головную боль и сыпь.
Для большинства заболевших инфекция проходит в легкой форме и не требует госпитализации.
Тем не менее для пожилых и ослабленных пациентов возможны осложнения.
Специфического лечения не существует, применяется симптоматическая терапия. Вакцина IXCHIQ от компании Valneva была одобрена в Евросоюзе в 2024 году для профилактики заболевания у взрослых.
Текущая эпидемиологическая ситуация.
С августа 2024 года на Реюньоне зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья.
Только за первую неделю марта 2025 года было выявлено около 6 тыс. новых случаев.
Эпидемия протекает локализованно, сообщает радиосеть France Bleu. Местные власти утверждают, что медицинские службы контролируют ситуацию, несмотря на рост нагрузки в больницах.
На фоне увеличения обращений в экстренные службы, особенно в городах Сен-Дени и Сен-Пьер, региональное агентство здравоохранения (ARS) 4 апреля активировало «Белый план» (Plan Blanc). Этот протокол позволяет мобилизовать ресурсы: временно приостановить плановые операции, привлечь дополнительных специалистов и перераспределить коечный фонд. Последний раз аналогичная мера применялась на острове в 2022 году во время COVID-19.
Вакцинация и меры сдерживания.
Для защиты населения и сдерживания распространения инфекции на остров было доставлено 40 тыс. доз вакцины IXCHIQ.
Вакцинация стартовала в начале апреля и ориентирована прежде всего на группы риска.
Одновременно продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации в соседних регионах.
На острове Майотта, также находящемся под юрисдикцией Франции, зарегистрированы первые 12 случаев заражения.
Во время эпидемии 2005−2006 годов на Реюньоне вирусом чикунгунья заразились свыше 260 тыс. человек, более трети населения, при этом было подтверждено более 200 летальных исходов. ~Во время текущей вспышки зарегистрированы две смерти: скончались пожилые пациенты 86 и 96 лет с сопутствующими заболеваниями.~
Материковая Франция.
На материковой части Франции случаев местной передачи вируса в 2025 году не зафиксировано. Однако в связи с наличием потенциальных переносчиков и благоприятных погодных условий в отдельных регионах, санитарные службы находятся в состоянии повышенного наблюдения.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможных рисках трансграничного распространения вируса на фоне активных туристических и миграционных потоков.