Франция ввела экстренный план на острове Реюньон из-за эпидемии чикунгуньи

На фоне увеличения обращений в экстренные службы, особенно в городах Сен-Дени и Сен-Пьер, региональное агентство здравоохранения (ARS) 4 апреля активировало «Белый план» (Plan Blanc). Этот протокол позволяет мобилизовать ресурсы: временно приостановить плановые операции, привлечь дополнительных специалистов и перераспределить коечный фонд. Последний раз аналогичная мера применялась на острове в 2022 году во время COVID-19.