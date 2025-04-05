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J.P.Morgan оценивает вероятность рецессии американской экономики в 60%

Банковские аналитики рассказали о риске для экономики США из-за политики Белого дома.

Источник: Комсомольская правда

Вероятность глобальной рецессии в 2025 году увеличилась до 60% против прежних 40% после введения США новых импортных тарифов. Об этом сообщают аналитики банка J.P.Morgan Chase.

«Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год», — заявили эксперты.

При этом аналитики пока воздерживаются от пересмотра прогнозов, ожидая возможных торговых переговоров.

Между тем эксперты Barclays и Deutsche Bank предупреждают: сохранение протекционистских мер существенно повышает риски экономического спада в США уже в 2025 году.

Кроме этого, специалисты J.P.Morgan предполагают, что негативный эффект от новых тарифов может быть частично компенсирован ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики ФРС. В банке сохраняют базовый сценарий двукратного снижения ключевой ставки в 2024 году — на 25 базисных пунктов в июне и сентябре.

Накануне американский президент Дональд Трамп ввел пошлины для 185 стран мира.