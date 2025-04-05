J.P.Morgan оценивает вероятность рецессии американской экономики в 60%

Кроме этого, специалисты J.P.Morgan предполагают, что негативный эффект от новых тарифов может быть частично компенсирован ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики ФРС. В банке сохраняют базовый сценарий двукратного снижения ключевой ставки в 2024 году — на 25 базисных пунктов в июне и сентябре.