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Бывшая жена Паши Техника рассказала, кто причастен к смерти рэпера

Экс-супруга Паши Техника Карицкая пообещала найти причастных к смерти рэпера.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая супруга скончавшегося рэпера Паши Техника Ева Карицкая обвинила тайских дилеров в смерти музыканта. Она также пообещала установить всех причастных к трагедии. Об этом Ева Карицкая написала в Telegram-канале.

По ее словам, дилеры из Таиланда напоили Пашу Техника опиатами. Музыкант, напомнила Ева Карицкая, был закодирован от психотропных веществ. Бывшая жена Паши Техника также обвинила в смерти экс-супруга и врачей, наблюдавших рэпера. Она пообещала не оставлять их безнаказанными.

«Зная, что Паша закодирован от опиатов, они все равно его поили опиатами», — заявила Ева Карицкая.

Рэпер умер вечером 4 апреля. Он скончался в больнице Таиланда. Музыканта доставили в медучреждение 27 марта в тяжелом состоянии. Врачи оценивали шансы на выживание как небольшие.