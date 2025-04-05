Бывшая жена Паши Техника рассказала, кто причастен к смерти рэпера

По ее словам, дилеры из Таиланда напоили Пашу Техника опиатами. Музыкант, напомнила Ева Карицкая, был закодирован от психотропных веществ. Бывшая жена Паши Техника также обвинила в смерти экс-супруга и врачей, наблюдавших рэпера. Она пообещала не оставлять их безнаказанными.