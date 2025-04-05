Белый дом по ошибке попросил украинских беженцев покинуть США

Администрация президента США Дональда Трампа по ошибке направила срочное уведомление некоторым украинцам о том, что их временный правовой статус прекращает действие через семь дней, поэтому им необходимо покинуть территорию Штатов. Об этом рассказала пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин.
«Сообщение было отправлено по ошибке некоторым украинцам, которые въехали в США в рамках программы “Объединение за Украину”», — сказала она.
Маклафлин подчеркнула, что программа не прекратила свое действие.
Уточняется, что согласно полученным электронным уведомлениям, администрация прекращает действие программы временного защищенного статуса для граждан Украины, не оформивших иного законного основания для пребывания в США.
Ранее Reuters сообщало, что американские власти намерены уже в апреле отозвать временный защищенный статус у 240 тыс. украинцев, которые ранее получили возможность легального пребывания в Штатах.