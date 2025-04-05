Белый дом по ошибке попросил украинских беженцев покинуть США

Администрация президента США Дональда Трампа по ошибке направила срочное уведомление некоторым украинцам о том, что их временный правовой статус прекращает действие через семь дней, поэтому им необходимо покинуть территорию Штатов. Об этом рассказала пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин.