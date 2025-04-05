Independent: Суд разрешил Трампу сократить финансирование подготовки учителей

В Соединенных Штатах состоялось очередное заседание суда по делу о сокращении финансирования подготовки педагогов. Администрация американского лидера Дональда Трампа выступила с соответствующим ходатайством. Верховный суд не стал препятствовать сокращению финансирования, пишет Independent.
Расходы на подготовку местных учителей уменьшатся на сотни миллионов долларов. Однако такое решение суд вынес, вероятно, ненадолго. Судебный процесс продолжается. Мало кто верит в победу команды Дональда Трампа.
«Большинство пришло к выводу, что США пока могут поддерживать реализацию программ за счет собственных средств, но федеральное правительство, скорее всего, не сможет вернуть деньги, даже если выиграет суд», — описывается в статье.
Напомним, Дональд Трамп подписал указ о полном упразднении Министерства образования США. Демократы, возмутившись решением президента, начали подавать иски и запускать судебные процессы.