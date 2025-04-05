Хуситы заявили об ударе беспилотником по «военной цели» в районе Тель-Авива

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение «Ансар Аллах» осуществило атаку на израильский «военный объект» в районе Тель-Авива. Об этом он сказал в эфире телеканала Al Masirah.
Сариа уточнил, что атака была осуществлена с использованием беспилотника.
Он также добавил, что операция была проведена йеменскими военными в окрестностях Яффо (часть Тель-Авива).
Ранее сообщалось, что американские военные самолёты нанесли удары по провинциям Сана и Саада в Йемене. Кроме того, ВВС Соединённых Штатов атаковали лагерь Кахлан в провинции Саада.