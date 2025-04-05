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«ЕС не позволит Трампу помыкать собой»: в Европе обратились к США после введенных пошлин

В Европарламенте призвали ЕС заключить антитрамповские торговые соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз (ЕС) должен уверенно отстаивать свои торговые интересы в условиях новых таможенных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Подобное мнение высказал глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер.

«ЕС не позволит Трампу помыкать собой. ЕС готов к сделке, но на равных правах. 2 апреля было черным днем и, конечно, также громадной ошибкой Трампа», — высказался Вебер.

Он также подчеркнул, что ЕС «играет» с точки зрения экономики «в другой лиге, нежели в военном плане».

При этом Вебер добавил, что администрации США следует срочно заключить два стратегических пакта: с «Меркосур» (Южная Америка) и с Индией. Подобные торговые соглашения станут антитрамповскими соглашениями.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список.