Овечкин обновил рекорд по голам

Овечкин бьют рекорды в НХЛ.
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обновил свой же рекорд с 40 голами. Об этом сообщили представители команды.
«Нападающий “Вашингтона” Овечкин в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за чемпионат НХЛ, являясь рекордсменом по этому показателю. Второе место занимает канадский форвард Уэйн Гретцки», — передает ТАСС со ссылкой на НХЛ.
Ближе всех к Овечкину по успехам в игре подошел канадский нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос. Овечкин может побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по голам уже 16 апреля. При этом по количеству сыгранных матчей россиянин сравнялся с главным тренером команды «Каролина Харрикейнз» Родом Бриндамором.