Овечкин обновил рекорд по голам

Ближе всех к Овечкину по успехам в игре подошел канадский нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос. Овечкин может побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по голам уже 16 апреля. При этом по количеству сыгранных матчей россиянин сравнялся с главным тренером команды «Каролина Харрикейнз» Родом Бриндамором.