В Госдуме предложили дать участникам СВО доступ в бизнес-залы

«Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами», — процитировало слова Миронова агентство РИА Новости.