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Введенные Трампом пошлины против всех дали негативный результат: сделка по TikTok отменена

Сделку по покупке TikTok прервали после заявления Китая по новым пошлинам США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп повысил пошлины, в том числе, на товары, поступающие из Китая. Пекин, в свою очередь, решил отклонить соглашение по выделению активов платформы TikTok в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

По данным источников, Китай одобрил сделку, но позже отказался из-за решения Дональда Трампа о повышении тарифов. Купить американский TikTok планировала интернет-компания ByteDance.

Соглашение включало в себя полный переход операций социальной сети к новым руководителям. Однако ничего не вышло. TikTok, частично, и дальше будет оставаться в руках американских инвесторов.

Эксперты считают, что Дональд Трамп ничего не добьется повышением тарифов. Пошлины не несут в себе экономической выгоды. Тарифы будут опасны только для бизнесменов, выразил мнение сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.