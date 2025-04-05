Дяде не нравилась компания племянницы-подростка: она убила его кипящим маслом

«В прошлую субботу, 29 марта, гражданская полиция штата Гояс арестовала 16-летнюю девушку-подростка после того, как она вылила горячее масло в ухо своего 43-летнего дяди в Уруасу, на севере штата, пока тот спал, что в итоге привело к смерти жертвы», — говорится в публикации.