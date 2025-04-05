Дяде не нравилась компания племянницы-подростка: она убила его кипящим маслом

В Бразилии 16-летняя девушка жестоким способом решила расправиться со своим дядей, который критиковал друзей родственницы, она залила в ухо спящего мужчины кипящее масло. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.
По данным полиции, дядя не одобрял кампанию молодой девушки, которая ранее была арестована и госпитализирована за правонарушение.
«В прошлую субботу, 29 марта, гражданская полиция штата Гояс арестовала 16-летнюю девушку-подростка после того, как она вылила горячее масло в ухо своего 43-летнего дяди в Уруасу, на севере штата, пока тот спал, что в итоге привело к смерти жертвы», — говорится в публикации.
По данным издания, преступление произошло 19 марта, подросток вскипятила литр масла, а затем вылила его в ухо своего спящего дяди. Она жила в доме с потерпевшим и ее бабушкой.
Как отмечается, несмотря на оказание потерпевшему первой медицинской помощи в больнице, мужчина спустя девять дней скончался от полученных ожогов. У молодой злоумышленницы правоохранители изъяли мобильный телефон, а также выдали два ордера на обыск и выемку по адресам других возможно причастных к делу лиц.