Умер сценарист Юрий Коротков: что написал, чем известен

Коротков скончался в возрасте 69 лет.
Умер сценарист Юрий Коротков в возрасте 69 лет, сообщила журналистка Арина Бородина. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Затерянный в Сибири», «Волкодав», «9 рота» и «Стиляги». Чем он знаменит — в материале URA.RU.
Биография и карьера.
В 1980 году Коротков окончил Литературный институт им. А. М. ГорькогоФото: Илья Московец © URA.RU.
Юрий Коротков родился 10 июня 1955 года в Республике Коми. В 1980 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, затем — Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская С. Лунгина). Печатался в различных журналах: «Простор», «Юность», «Литературная учеба», «Костер», «Парус».
В 1988 году по его сценариям были сняты два фильма — «Абориген» и «Публикация». Затем последовали драма «Авария, дочь мента» (1989) и приключенческая картина «Волкодав» (1991).
В 1990 году по сценарию Юрия Короткова, Валерия Фрида и Джеймса Брабазона режиссер Александра Митта поставил фильм «Затерянный в Сибири», номинировавшийся на «Золотой глобус» и «Нику». Среди других фильмов по киноповестям Короткова: «Американка», «Дикая любовь», «Женская собственность», «Кармен», «Попса».
Коротков написал сценарии к таким фильмам, как «Затерянный в Сибири» Александра Митты, «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Виллена Новака, «Ехали два шофера» Александра Котта, «9 рота» Федора Бондарчука, «Страна глухих» и «Стиляги» Валерия Тодоровского.
Награды.
В 2014 году Юрий Коротков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степениФото: Анна Майорова © URA.RU.
В 2014 году Юрий Коротков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за значительный вклад в развитие отечественной культуры, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность. Его творческие достижения были отмечены и на международном уровне: в 1998 году он получил приз за лучший сценарий фильма «Страна глухих» на кинофестивале российских фильмов в Онфлере.
В 2006 году талант сценариста был отмечен дважды — призом за лучший сценарий («Последний забой») на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге и номинацией на премию «Золотой орел» за сценарий к фильму «9 рота». В 2010 году Коротков удостоился премии «Золотой орел» за лучший сценарий к культовому фильму «Стиляги».
Смерть.
Друзья и коллеги скорбятФото: Илья Московец © URA.RU.
Юрий Коротков на 70-м году ушел из жизни. Подробности пока не разглашаются.
«Умер известный сценарист Юрий Коротков. Юрию Короткову было 69 лет. В июне исполнилось бы 70… Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала журналистка Арина Бородина в telegram-канале.