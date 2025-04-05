Умер сценарист Юрий Коротков: что написал, чем известен

«Умер известный сценарист Юрий Коротков. Юрию Короткову было 69 лет. В июне исполнилось бы 70… Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала журналистка Арина Бородина в telegram-канале.