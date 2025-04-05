Александр Овечкин обновил собственный и установил новый рекорд НХЛ по голам

Российский хоккеист Александр Овечкин с 2022 года числится экс-лидером в списке игроков НХЛ. Нападающему ХК «Вашингтон» вновь удалось побить рекорд. На этот раз Александр Овечкин стал лидером НХЛ по числу заброшенных шайб за время регулярного чемпионата среди 39-летних игроков.