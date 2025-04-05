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Александр Овечкин обновил собственный и установил новый рекорд НХЛ по голам

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу шайб за регулярный чемпионат среди 39-летних.

Источник: Комсомольская правда

Российский хоккеист Александр Овечкин с 2022 года числится экс-лидером в списке игроков НХЛ. Нападающему ХК «Вашингтон» вновь удалось побить рекорд. На этот раз Александр Овечкин стал лидером НХЛ по числу заброшенных шайб за время регулярного чемпионата среди 39-летних игроков.

Спортсмен также обновил и собственный рекорд. Нападающий уже в 14-й раз забросил минимум 40 шайб за регулярный чемпионат НХЛ.

В ходе прошлого сезона Александр Овечкин побил соответствующий рекорд, обогнав титулованного канадца Уэйна Гретцки. Тот завершил чемпионат, забив в 12-ти сезонах минимум 40 голов.

Александр Овечкин забросил 893-ю шайбу, играя в НХЛ. Сейчас россиянин отстает от канадца Гретцки на один гол. Однако сегодня Александру Овечкину удалось установить рекорд по шайбам, заброшенным в первых периодах.